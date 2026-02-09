Sollten wir unserem Gehirn weniger Futter geben?

Langeweile fördert die Kreativität

Drei Universitäten in Australien und Singapur fanden 2019 mit einer Studie heraus, dass Langeweile sowas wie der lodernde Zündstoff für unsere Kreativität und Produktivität ist. Susan Greenfield, Hirnforscherin, Schriftstellerin und Mitglied des britischen Parlaments, weiss ausserdem, dass wir mit dieser ständigen Reizüberflutung nachhaltigen Schaden in unserem Gehirn anrichten. «Als Kinder waren wir es gewohnt, unser Vorstellungsvermögen zu nutzen – wir konnten aus einem schlichten Karton eine ganze Festung werden lassen. Für unsere geistige Entwicklung ist das sehr wichtig, denn wir hatten unsere Fantasie in der Hand, waren Herr unserer eigenen Geschichte, hatten die Kontrolle. […] Heutzutage lassen wir uns nur noch von aussen stimulieren und unserem Hirn vorgeben, wie es zu arbeiten hat. Nichts davon kommt mehr von uns selbst» erklärt sie der Glamour.