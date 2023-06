Stimmungstief oder Sommerdepression? Experte klärt auf

Regelrecht antidepressiv wirken können auch Spaziergänge oder Wanderungen durch den Wald. Diese bewirken eine bessere Durchblutung und damit eine höhere Ausschüttung von Endorphinen, was Stimmung und Glücksempfinden zugutekommt. Verstärkt wird dieser positive Effekt durch das wohltuende Eintauchen in die Natur: Dabei dienen unter anderem auch die ätherischen Öle, die im Wald quasi in der Luft liegen, der ganzheitlichen Entspannung.