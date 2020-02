Mit der seit Mitte Februar laufenden Reality-Show «Love is Blind» landet Netflix mal wieder einen riesigen Hit, der für jede Menge Gesprächsstoff sorgt. Nach einer aufgeregten Zusammenfassung einer guten Freundin, warf auch ich den TV an – und war sofort hooked. Es läuft wie folgt: Männer und Frauen werden zu Beginn in sogenannte «Pods» gesteckt, ohne, dass sie sich dabei sehen können oder während dieser Zeit Zugang zur «wirklichen» Welt haben. Dann heisst es: Reden. Mit einem Partner, der einem aufgrund bestimmter Eigenschaften zugeordnet wird. Das Einzige, in das sie sich so verlieben können, ist die Stimme und der Charakter ihres Gegenübers. Der Begriff «Blind Dating» wird dadurch dank Netflix auf ein ganz neues Level gehoben. Ein spannendes Experiment, dass ich als alter Romantik-Fanatiker zu Beginn natürlich umwerfend fand.