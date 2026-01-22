Was hilft gegen schlechte Laune?

Bewegen

Lasst uns raten, den Tipp hat euch auch schon eure Mutter gegeben, wenn ihr als Kind einfach nicht über die Tatsache hinweg kommen wolltet, dass ihr heute zur Schule müsst und nicht den ganzen Tag im Freizeitpark verbringen könnt. Sorry to break it to you, aber: Sie hatte recht, Bewegung hilft. Es muss ja nicht gleich die Joggingrunde durch den Park sein. Eine ausgiebige Stretching-Session direkt nach dem Duschen kann schon Wunder bewirken. Einfach Zeit nehmen und die Dehnung jedes einzelnen Muskels geniessen. Das beruhigt und hemmt so das Stresshormon Adrenalin, dass euch wegen der Freizeitpark-Sache bis heute durchfliesst.