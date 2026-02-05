Was wenn man dringend aufs WC muss, aber nicht kann?

Die, die nie kann

«Pooping Anxiety» is real! Mit meinen zarten Mitte Zwanzig habe ich wegen meiner Angst, meinen Darm zu entleeren, schon so einiges durchstehen müssen. Bin ich allein in meiner Wohnung oder bei meiner Familie daheim, habe ich absolut kein Problem damit, mich aufs WC zu verziehen. Doch befinde ich mich an Orten, an denen andere nur ansatzweise erahnen könnten, was ich auf der Toilette so treibe, zieht sich in mir automatisch alles zusammen. Die Folge: Mein Körper weigert sich, das zu machen, was er müsste. Klingt vielleicht lustig, ist aber tatsächlich ein verdammt «beschissenes» Problem. Denn das Resultat meiner unterbewussten Gedanken sind fiese, schmerzhafte Verstopfungen. So ist es etwa schon passiert, dass ich in den zweiwöchigen Ferien mit meinem damaligen Boyfriend (in Gegenwart von Männern ist die Angst übrigens besonders gross) nicht ein einziges Mal das stille Örtchen aufsuchen musste/konnte/wollte.

Schon klar, man denkt jetzt, ich sei unheimlich verklemmt. In Wirklichkeit kann ich aber ganz offen über mein Problem reden. Leider hilft das überhaupt nicht. Und so lebe ich heute mit meinem Freund zusammen und kann nur dann entspannt aufs WC, wenn der ausser Haus ist ODER ganz laut Musik anschmeisst. Ja, er weiss natürlich von meiner blöden Anxiety und zur Verteidigung, die Wände unseres Badezimmers sind echt dünn. Was ich noch machen kann, damit das alles in Zukunft besser wird? Keine Ahnung. Aber der Fakt, dass ich schon ein-, zweimal auf die Toilette gehen konnte, während mein Freund in unserer 70 Quadratmeter Wohnung rumturnte, ist ein riesiger Erfolg für mich.