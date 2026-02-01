Welche Sternzeichen sind die egoistischsten?

Zwillinge

Wer zwischen dem 21. Mai und 21. Juni zur Welt gekommen ist, der stellt immer sich selbst an erste Stelle. Wenn ein Zwilling etwas will und einen Vorteil für sich erkennt, dann nutzt er diesen auch aus. Auf andere nimmt dieses Sternzeichen dabei nur wenig Rücksicht. Aber auch Zwillinggeborene meinen es eigentlich gar nicht böse. Weist man dieses Sternzeichen einfach mal daraufhin, dass es mehr ein offenes Ohr für Freund*innen zeigen sollte, wird es sich das auch zu Herzen nehmen.