Welche Sternzeichen sind die egoistischsten?

Niemand hört es gern: Niemand will sich vorwerfen lassen, er oder sie sei egoistisch. Ein bisschen Egoismus ist zwar gesund, zu viel Ich-Bezogenheit aber nicht. Wenn sich die ganze Welt nur um das Ego dreht, dann kann das dem Umfeld ganz schön auf die Nerven gehen.
Dabei sind manche Sternzeichen mehr auf sich selbst bezogen als andere. Sie tun alles, um das zu bekommen, was sie wollen. Und das kann ganz schnell als egoistisch interpretiert werden. Welches dabei die Spitzenreiter sind, lest ihr hier.
Widder
Diesem Sternzeichen wird ein aufbrausender, rücksichtsloser und ungeduldiger Charakter nachgesagt. Der Widder ist einfach ein Alphatier und will stur seinen Kopf durchsetzen. An andere denkt er dabei nicht. Doch eigentlich meinen es zwischen dem 21. März und 20. April Geborene nicht böse. Der Widder bedenkt einfach nicht, dass das nicht der feinste Charakterzug ist.
Zwillinge
Wer zwischen dem 21. Mai und 21. Juni zur Welt gekommen ist, der stellt immer sich selbst an erste Stelle. Wenn ein Zwilling etwas will und einen Vorteil für sich erkennt, dann nutzt er diesen auch aus. Auf andere nimmt dieses Sternzeichen dabei nur wenig Rücksicht. Aber auch Zwillinggeborene meinen es eigentlich gar nicht böse. Weist man dieses Sternzeichen einfach mal daraufhin, dass es mehr ein offenes Ohr für Freund*innen zeigen sollte, wird es sich das auch zu Herzen nehmen.
Löwe
Löwengeborene wollen immer im Mittelpunkt stehen und lechzen nach Aufmerksamkeit. Wer zwischen dem 23. Juli und 23. August seinen Geburtstag feiert, der ist stark mit sich selbst beschäftigt. Die Wünsche und Bedürfnisse seiner Mitmenschen übersieht er dabei meist. Doch hat dieses Sternzeichen ein grosses Selbstbewusstsein, was durchaus als positiv angesehen werden kann.