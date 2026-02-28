Wie schaffen wir es früher ins Bett?

Es gibt einen Begriff dafür: Revenge-Bedtime-Prokrastination

Sind die Kids dann endlich im Bett, beginnen die paar Stunden, welche man nur für sich hat. Nach draussen locken einen nur Verabredungen, den Alltag kann man hinter sich lassen. Das ist auch der Grund, warum man diese Zeit so lange hinauszögern möchte wie möglich, obwohl man müde ist – man muss nichts. Ausser eben ins Bett gehen. Und das am besten zeitig. Dagegen rebellieren wir. Das Ganze hat einen Namen: Experten sprechen von der Revenge-Bedtime-Prokrastination. Dabei geht es darum, dass das lange Wachbleiben als Akt des Widerstands gegen äussere Lebensumstände gesehen wird, die einem wenig Verfügungsgewalt über die eigene Zeit lassen, wie es auf t3n heisst.