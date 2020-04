Wie steht es um die Liebe in der Schweiz?

Die Situation ist wie folgt: In Rom-Coms finden die beiden Hauptfiguren in hundert Prozent der Fälle zueinander. In Disney-Filmen leben sie danach sogar «happily ever after» und nirgendwo wird sich so oft getrennt und das Herz herausgerissen wie in Popsongs. Aber wie sieht es in der Realität und in der Schweiz aus? Stellen wir die Themen Beziehung, Sex und Liebe mal auf eine solide Grundlage und gehen die Sache statistisch an: