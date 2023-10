Wir texten dem Ex, überschätzen so ziemlich all unsere Fähigkeiten und halten uns ausnahmsweise mal für unwiderstehlich. Das kann nur eins bedeuten: Wir sind betrunken. Was an dem feuchtfröhlichen Abend selbst noch völlig legitim erschien, lässt uns am nächsten Morgen in Sekundenschnelle aus dem Bett schrecken: Was haben wir nur getan? Tja. Wir waren ehrlich, sind unseren tiefuntergrabenen Gefühlen nachgegangen und haben sämtliche soziale Filter abgestellt. Und all das, weil wir betrunken waren. Aber warum passiert das eigentlich? Wie hängen Drinks und Ehrlichkeit zusammen?