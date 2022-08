Gewinnen Sie ein VIP-Weekend an der Arosa ClassicCar!

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften natürlichen Personen (ausgenommen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Angehörige von Ringier Axel Springer Schweiz AG und Arosa ClassicCar). Teilnahmeschluss ist am 16. August 2022 und die Preise werden unter den registrierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern am 17. August 2022 ausgelost. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Mehrfach-Registrationen der gleichen Person sind unzulässig. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise werden nicht bar ausbezahlt. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die eine falsche Adresse angeben, verwirken ihren Gewinn. Es besteht keinerlei Kaufverpflichtung. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine Personendaten durch Ringier Axel Springer Schweiz AG für Telefonmarketing und postalische Werbung verwendet werden können.