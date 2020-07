Über 88 Strände mit Blauer Flagge und romantische Badebuchten verteilen sich auf einer ­Küstenlänge von 200 Kilometern. An den flach abfallenden Stränden zwischen Faro und Lagos lässt es sich mit der ganzen Familie nach Herzenslust «sünnele», baden, surfen und schnorcheln. Wer sich vom Beachlife erholen will, zieht sich ins Hotel zurück. Viele liegen strandnah und bieten Spa und Pool. Auch Golfer ­kommen auf ihre Kosten: Auf vorbildlich in die Landschaft integrierten Anlagen darf geputtet und gepitcht werden. Und wer eins mit der Welle werden will, stellt morgens den Wecker, um sich am Strand unter die Yogis und Surfer zu mischen.