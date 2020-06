Klassische Halbpension war einmal. Das «Badrutt’s Palace» bietet neu einen «F&B-­Credit» an: 100 Franken pro Tag und Gast. ­Einsetzen kann man die Gutschrift überall: in allen Restaurants, an der Bar, in der berühmten «Grand Hall», im Room-Service und in der Kult-Pizzeria Chesa Veglia.