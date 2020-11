Von Graffenried traf bei seinem aktuellen Besuch in New Bern andere Einwohner mit Schweizer Wurzeln. Eine davon ist Stephanie Moser. Die 30-Jährige zog als Kind mit ihrer Mutter von Hauptwil TG nach New Bern. Gewählt hat sie Donald Trump. «Ich traue Joe Biden nicht», sagt Moser, «es gibt Gerüchte, dass er ein Pädophiler sei.» Trump hingegen, so Moser, «macht, was er sagt». Sie kümmert sich um drei Kinder und den Haushalt, ihr Mann renoviert als «contractor» Häuser. Typisch, so Michael von Graffenried: «Hier hat jeder ein kleines Business.» Ansonsten lebt die Stadt von den beiden Marinestützpunkten in ihrer Nähe. «Die Soldaten werden hier ausgebildet, in den Krieg geschickt, und manche von ihnen kommen in Särgen zurück.»