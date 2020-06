Der Adventure-Kalender für die Region Luzern

Luzerner Riviera. Dank dem milden Klima säumt eine südländische Vegetation das Ufer zwischen den malerischen Orten Weggis und Vitznau. Dies verleiht der Region den Namen ­Luzerner Riviera. Ob beim erfrischenden Wandern durch eine Landschaft, beim exquisiten ­Dinieren in einem der Spitzenrestaurants, beim entspannenden Yoga am See oder beim herr­li­chen Wellnessen mit bester Aussicht: Hier können Geniesser südländisches Ambiente zwischen Berg und See in vollen Zügen erleben.