Tipp 1: Gstaad – Bissen – Turbach – Oberdorf Gstaad; 8,32 km, 2:30 Std. Eine Genusswanderung entlang dem Wasser mit Aussicht: Die Route führt vorbei an den schönsten Bauernhöfen

und Chalets. Auftanken kann man dann in vielen Restaurants und Outdoor-Cafés an der Promenade von Gstaad.

Tipp 2: Schönried – Rellerli – Bire – Sparemoos; 15,9 km, 5:30 Std. Wanderer (und Biker), die Ruhe suchen, zieht es zum Rellerli. Der ultimative Geheimtipp für Entschleuniger, mit idyl­lischen Picknickplätzen. Die Rellerli­bahn ist stillgelegt. Ein­kehrmöglich­keiten gibts in den Alpbeizli von Sparenmoos: Nüjeberg, Hüsliberg, Muma, Site Alp. www.gstaad.ch/sommer/wandern