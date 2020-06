Ferien in der Schweiz

Ein Highlight im Programm «Sommer in der Schweiz»: die Fahrt ins «Castello del Sole» in Ascona, zu 18-Punkte-Chef Mattias Roock. Er nimmt die Devise «Farm to table» ziemlich wörtlich, bringt am liebsten auf den Teller, was im gutseigenen Betrieb oder im eigenen Garten wächst. Programm: Terreni alla Maggia erkunden, bei Mattias Roock schlemmen, auf eigene Faust Ascona erkunden.