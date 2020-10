Dick Marty wirft Bundesrat «Trump-Methoden» vor

Aus dem Handy erklingt der «Chant des Partisans», das Lied, das schon die französischen Widerstandskämpfer im Zweiten Weltkrieg gesungen haben. Der Tessiner Dick Marty, 75, hat die Konzerninitiative mit lanciert. Sie fordert, dass Firmen mit Sitz in der Schweiz Menschenrechte und Umweltschutzstandards auch im Ausland einhalten. Marty kämpft für sein Anliegen. So wie er es in seiner Karriere gegen viele Mächtige tat.