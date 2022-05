«Die Linken sollen geschäften»

Man sagt sich Du, diskutiert knallhart, geht danach «wieder gemeinsam zum Bier». So beschreibt alt Ständerat Peter Föhn, 69, die politischen Sitten im Kanton Schwyz. 24 Jahre lang politisierte der ehemalige Lehrer und Rektor für die SVP im nationalen Parlament. Seit 2002 ist er Unternehmer und Besitzer der MAB Möbel AG in Muotathal. Sein Sohn Andreas, 35, leitet die Firma mit Bruder und Schwester, der Vater ist VR-Präsident. Am Stammtisch kreuzen die beiden die Klingen mit der Schwyzer SP-Präsidentin Karin Schwiter, 44, Assistenzprofessorin für Arbeitsgeografie an der Universität Zürich. Armin Landerer, 60, vertritt die Stiftung DEAR Foundation-Solidarité Suisse. Hildegard Zobrist, 65, Inhaberin einer Kosmetikschule und Oberstleutnant a. D., nimmt als Leserin der Schweizer Illustrierten teil. Moderiert wird der 19. Stammtisch von Monique Ryser.