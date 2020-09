Diese Chefs haben mehr als 1000 Jobs zu vergeben

Empathie zeigen, um einen Job zu bekommen, klingt nett. Aber werden in der Krise nicht die Ellbogen ausgefahren?

Schenk: Das war bei uns noch so. Die junge Generation hat eine ganz andere Vorstellung davon, wie man sich in einer Unternehmung positioniert. Wir haben vielleicht noch geellbögelt …

De Vries: … die Art und Weise zu kommunizieren, ist heute eine andere. Die Erwartungen, dass alles Realtime ist. Gleichzeitig haben die jungen Leute oft die Fähigkeit verloren, in einer formellen Art und Weise zu kommunizieren.