So wirds gemacht Von den Überraschungseiern mit einem Messer oben am Ei ein Stück Schale abschneiden. Die weisse Schokolade in einer dünnwandigen Schüssel über dem nur leicht siedenden Wasserbad schmelzen, etwas abkühlen. Rahm steif schlagen, sorgfältig unter die Schokolade ziehen. Masse in einen Spritzsack ohne Tülle geben, in die Eier spritzen, ca. 2 Std. kühl stellen. Eine kleine Mulde in die Mousse drücken. Konfitüre und Zitronensaft verrühren, je 1 TL als Eigelb in die Mulden geben.