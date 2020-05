«Machen Sie Ferien in der Schweiz!», sagte Bundesrat Ueli Maurer in der Sondersession zu den Parlamentariern. «Geben Sie das Geld hier aus. Besuchen Sie die Naturschönheiten. Machen Sie Sport. Geniessen Sie das feine Essen, den feinen Wein, das Bier, das Wasser – alles, was wir haben.» Ein eindringlicher, wertvoller Appell – auch an die Schweizer Bevölkerung!