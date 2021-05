Vier Jahre später zieht die Familie zurück in die Schweiz. «Obwohl ich auf einem Bauernhof in Uetendorf BE aufwuchs, sorgten mein Vater und meine Mutter dafür, dass ich meine Wurzeln nie vergesse.» Als er ein Teenager ist, reist die Familie – inzwischen haben die Guggers noch zwei Töchter bekommen – in das Heimatland ihres Sohnes. In der Schweiz leitet der Vater von Nik Gugger ein Gehörlosenzentrum, später ein Altersheim. «Meine Eltern behandelten immer alle Menschen mit Empathie und Wertschätzung.» Das habe ihn geprägt, erzählt Gugger, der inzwischen selber dreifacher Vater ist. Bis heute setzt sich der Sozialunternehmer in Indien für arme Kinder und Studenten ein. Von der Uni in Odisha hat der Präsident der parlamentarischen Freundschaftsgruppe Schweiz-Indien einen Ehrendoktortitel für sein Engagement erhalten.