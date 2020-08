«Wir haben ungefähr 80 Gewerbebetriebe hier in Hergiswil. Viele davon sind Kleingewerbler wie etwa die Coiffeuse, der Optiker oder der Metzger», sagt der Gemeindepräsident Remo Zberg, 67. «Die meisten von ihnen mussten während des Lockdown schliessen und leiden unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Mit dieser Aktion wollen wir sie unkompliziert und schnell unterstützen.» Es sei eine Win-win-Lösung für Gewerbler und für die Einwohner des Dorfes am Fusse des Pilatus. «Und ein schöner Nebeneffekt ist, dass die Neuzuzüger so unsere Läden und Betriebe kennenlernen.»