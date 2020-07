Grindelwald: Abenteuer in Sicht

Ein ganz anderer Nervenkitzel erwartet die Ausflügler auf der anderen Talseite auf First. Mit bis zu 83 Stundenkilometern saust man hier zu viert, professionell gesichert am «Bauch» eines überdimensionalen Greifvogels, talwärts und «überfliegt» dabei die herrliche Berglandschaft. Adrenalin und Adventure pur sind angesagt. Auch beim First Flieger, bei der Offroad-Ralley mit dem Funsportgerät First Mountain Cart oder bei der rasanten Abfahrt mit dem Trottibike. Ein wahres Paradies ist die Region Grindelwald auch für Biker.