Ferien in der Schweiz

Auch die Seegemeinden am Vierwaldstättersee sind einen Besuch wert. In Küssnacht SZ können sich Gross und Klein auf Wilhelm Tells Spuren begeben und berühmte Schauplätze der Legende besuchen. Mit 2300 Einwohnern war Gersau SZ einst die kleinste Republik der Welt, deshalb gibt es hier sogar noch eine eigene Währung: Gersauer Gulden. Will man einen Sprung ins Nass wagen, eignet sich Lauerz SZ mit der Strandbadi am Lauerzersee. In Arth-Goldau SZ ist natürlich der Tierpark das grösste Highlight. Aber auch sonst gibt es hier einiges zu entdecken: etwa die Via Silva, einen Waldlehrpfad, auf dem neugierige Kinder während einer zweieinhalbstündigen Wanderung Spannendes zum Schutzwald lernen.