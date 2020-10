Die BDP stammte ursprüng-lich von der rechten SVP. In Zukunft soll sie in der Mitte stehen. Was soll man davon halten?

Landolt: Die BDPler waren als linker Flügel der SVP schon immer in der Mitte. Die SVP ist auch erst mit der Blocherisierung so weit nach rechts gerutscht – zugegeben: mit Erfolg. Da fühlten sich aber nicht alle wohl. Jetzt sind wir erneut am Punkt, wo wir eine neue Heimat prüfen. An unseren Werten halten wir fest.