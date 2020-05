Ferien in der Schweiz

Im Wallis ist Natur Kultur

Das Wallis kann auch Kultur – auf höchstem Niveau: Das Naturmuseum in Sion oder das World Nature Forum in Naters lassen uns in die Natur eintauchen. Die Fondation Gianadda in Martigny hat Weltruf – und das Barryland ist ganz einfach das Museum der Herzen.