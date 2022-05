Jetzt braucht es Freunde

Weingart: Aber grundsätzlich dauern die Prozesse zu lange. Am Anfang der Pandemie arbeitete ich bei Radio Pilatus – und wir alle spürten: Jetzt braucht es uns. Wir boten quasi Lebenshilfe am offenen Herzen an – die besten Rezepte und Tipps gegen Langeweile. Auch in der Kunst war es ähnlich: SRF hatte eine 24-Stunden-Liveshow. Wow. Am Anfang wurde ich beflügelt – ich fühlte mich gebraucht. Aber irgendwann wurde es zu lange – und auch beim Publikum trat ein Gefühl der Sättigung und Ermüdung ein.