Ferien in der Schweiz

Käpt’n Jure hat ein neues Schiff. Er gleitet mit der «Excellence Adria» übers Meer, der kleinen Schwester der Excellence-Flussschiffe. Klein ist nicht übertrieben: Nur 37 Passagiere sind an Bord. Zwei Kabinen haben sogar noch einen privaten Balkon! Der Kapitän ist ein Gourmet. Also holt er jeden Sommer einen begabten ­jungen Koch an Bord, der die Gäste verwöhnt. Abends legt die «Excellence Adria» (und auch das Partnerschiff «Romantic Star») in einem Hafen oder auf einer Insel an; individueller «Ausgang» ist also immer möglich.