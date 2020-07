Wer mit gebotener Distanz trotzdem im Team und mit Freunden Velo fahren will, tritt dem Club Valais-Wallis der App Strava bei. Auch das beliebte Cyclosportive des Vins du ­Valais findet dieses Jahr als Strava-Challenge statt. Zwischen dem 18. Juli und dem 1. August sind drei Routen ausgeschildert (St-Léonard–Combe de Voos–Lens, Salgesch–Varen und Leuk–Erschmatt). Wer sich wirklich fordern will, nimmt am 8. August am «weltweit här­testen Tagesrennen» der Tour des Stations teil, die von Le Châble, Ovronnaz, Anzère, Crans-­Montana, Vercorin, Thyon, Nendaz nach Verbier führt (www.tourdesstations.ch, Marmotte Granfondo Series).