Der Corona-Lockdown war für viele Menschen ein trostlose Zeit: Kinder und Jugendliche durften nicht zur Schule, viele ältere Personen sassen alleine in Alters- und Pflegeheimen. Um den Alltag etwas fröhlicher zu gestalten, hatten Sylvie Berney-Grobéty, 45, und Sylvie Galuppo, 56, vom Komikerduo Les Sissi’s in La Sarraz VD eine zündende Idee. Sie lancierten das Projekt «Umarmung per Post». Das Konzept ist einfach und genial: Kinder schicken einsamen Seniorinnen und Senioren persönliche Nachrichten per Brief.