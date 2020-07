Auch für grössere Wandertouren ist die Schynige Platte der ideale Ausgangsort. So wandelte bereits Goethe auf dem Pfad, der von hier über das Faulhorn zur First und dann weiter über die Grosse Scheidegg bis hin nach Rosenlaui und Meiringen führt. Tief beeindruckt über dieses einzigartige Bergerlebnis, schrieb der berühmte deutsche Dichterfürst: «Der erste Blick vom Berg herab in das Hasliland ist frappierend.»