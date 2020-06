Herrliche Aussichten, imposante Berggipfel, rauschende Wasserfälle und idyllische Seen. Wer die Schweiz kennenlernen will, fährt nach Interlaken. Auch für Gäste aus der Schweiz gibt es in diesem traditionsreichen Ferienort zwischen dem smaragdgrünen Brienzersee und dem ­Thunersee vieles zu entdecken. Eindrücklich, wie sich die Wassermassen in stiebender Gischt bei den Wasserfällen an Thuner- und Brienzersee tosend und steil in die Tiefe stürzen. Geheimnisvoll wirkt die zeitlose Stille in den Tropfsteingewölben der Beatushöhlen.