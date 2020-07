Einmal angekommen, wird man auf Zypern mit einem herzlichen «Kopiaste» (zu Deutsch: Tritt ein und setz dich dazu!) begrüsst. Gastfreundschaft wird auf der drittgrössten Insel im Mittelmeer grossgeschrieben. Auch die Masken- und Handschuhpflicht für das Service-­personal ändert daran nichts. Die Mezzeplatten der tra­ditionellen Restaurants – besonders empfohlen sei die Taverna Mousikos in Sotira – sind genauso üppig wie immer und dürfen wie gewohnt geteilt werden. Nur an der berüchtigten Partymeile in Ayia Napa geht es derzeit ruhiger zu. Auch wenn Bars den Betrieb wieder auf­genommen haben: «Das Nachtleben läuft auf Sparflamme», sagt Pfammatter. Macht nichts. So kommt man früher aus den Federn und kann sich kulturellen Highlights wie dem Skulpturenpark in Ayia Napa, dem mythischen Geburtsort der Aphrodite, den Mosaiken von Paphos oder den antiken Kirchen in Agios Georgios Pegeia widmen. Oder vielleicht doch lieber zum Biken und Wandern ins Troodos-Gebirge?