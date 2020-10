Sie haben Donald Trump kennengelernt. Wie ist er als Person?

Er ist ein Meister im Rollenspiel. In der Öffentlichkeit ist er bedacht darauf, gut bei seiner Wählerschaft anzukommen. Im direkten Gespräch muss er das nicht, da wirkt er ganz anders. Trump weiss ganz genau, was er macht, er ist kein unkontrollierter Clown, wie er oft dargestellt wird. Fern von der Öffentlichkeit habe ich ihn in normalen Unterhaltungen erlebt. Doch auch da habe ich gespürt: Er ist jemand, der weiss, was er will. Small Talk liegt nicht drin.