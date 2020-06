Beispiel für eine «Route du Bonheur» in der Schweiz? In sieben Tagen von Genf über Zürich und Lugano nach Zermatt (ab CHF 2400.– pro Person)! Los gehts im Herzen von Genf, im Hôtel de la Cigogne in der Nähe von See, Altstadt und Kulturviertel. In Vevey (Grand Hôtel du Lac) und in Neuenburg («Beau-Rivage») erwacht man ­direkt am See; beide Häuser punkten auch mit ihren Restaurants.