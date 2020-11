Was denken Sie, wenn Sie bei einem Kollegen in einem Dreisterne- oder 19-Punkte-Restaurant essen? «Das kann ich alles auch.»

Im Gegenteil. Ich kann auch hin und weg sein und denken: «Grossartig!» Aber ich habe keine Ahnung, wie der Kollege das so hinkriegt. Das heftigste Erlebnis hatte ich vor ein paar Jahren bei Sergio Herman, damals noch in «The Oud Sluis» in Holland. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass man so gut kochen kann. Ich habe übrigens auch so ein Gericht, bei dem andere Köche nicht so genau wissen, wie man es zubereitet: Schweinsohren wie in den Garküchen Bangkoks.