Das Kitesurfen kam Ende der 90er-Jahre auf. In Silvaplana liegt einer der ersten Seen, auf dem dieser neue Trendsport ausgeübt wurde. In der Kite Sailing School Silvaplana gibts Kurse für Jung und Alt. Der Strand von Silvaplana ist der Treffpunkt der Wassersportler. Im Restorant Mulets, in der ­Kitesurf Bar und im Café Pappaloù wird für das Wohlergehen gesorgt. Letzteres führt Steven Missiaen, 37, der Bruder von Sarah. Hier kann man sich morgens vor dem Wassersport mit ­Pancakes stärken. Oder nach der Wasser-Action am Feuer gemütlich einen Burger essen und

sich ein kühles Bier gönnen. Genau wie in den Strandferien.