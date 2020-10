Tanz mit dem Schicksal

Sommer 2014. Suly Reyes, Pädagogin in einem Kinderheim, entdeckt einen Knoten unterhalb der Achselhöhle. Sie geht zur Frauenärztin, diese tastet die Brust ab, sagt, da sei nichts. «Das kam mir schon seltsam vor. Aber ich dachte, wenn sie das sagt, wird es schon stimmen. Zudem war die Verhärtung ja nicht in der Brust, da denkt man nicht unbedingt an Krebs.» Ein halbes Jahr später ist der Knoten immer noch da. Suly geht ­diesmal gleich ins Spital. Einige Tage später die Diagnose: Brustkrebs – so weit fortgeschritten, dass wohl nicht mehr viel zu machen sei.