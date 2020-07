Ferien in der Schweiz

Die Welt hier oben auf 3454 Metern über Meer ist anders. Das Blau des Himmels ist dunkler. Die Strahlen der Sonne sind stärker, die Felsen und Kreten der Viertausender schroffer und mäch­ti­ger. Die Temperaturen schwanken zwischen –37 und +12 Grad Celsius. Der Wind stürmt manchmal mit bis zu 260 Kilometern pro Stunde. Und der ferne Horizont, der sich über 200 Kilometer weit hinter den Vogesen verflüchtigt, ­erscheint gerahmt von ewigem Schnee und Eis. Auf dem Jungfraujoch die Natur zu erleben, ist ein ganz besonderes Abenteuer. Konfrontiert mit den Kräf­ten, die hier oben in der hochalpinen Bergwelt wirken, fühlt man sich als Mensch einer­seits verletzlich und klein – und doch erhaben, gelöst vom Alltagsstress weit unten im Tal. Und mit Bewunderung und Respekt erlebt man in der unterirdischen Kleinstadt tief im Fels, wie mutige Pioniere sie in mehr als 100 Jahren zu einer weltberühmten Attraktion haben wachsen lassen.