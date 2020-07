Auch empfehlenswert: ein Bummel durch die Altstadt von Palma de Mallorca mit seinen einladenden Restaurants (lassen Sie sich im «Ombu» mit asiatisch inspirierten Tapas verwöhnen!). Tauchen Sie ein in die Shoppingmeile Avenida Jaime III., in Galerien, Museen und Bars, in denen man genüsslich einen Cocktail schlürft und die Zeit vergisst. Mallorca ist in der Tat ein zeitloses Juwel. Und verzaubert selbst Weltstars mit seiner Schönheit und Vielfalt.