Wählen Sie Ihr Lieblingsauto und gewinnen Sie tolle Preise!

Übrigens: Parallel zur Leserwahl «Lieblingsauto der Schweiz» wählt eine 15-köpfige Fachjury, bestehend aus Mobilitätsjournalisten, Umweltexpertinnen und Rennprofis aus denselben 55 Fahrzeugen das «Schweizer Auto des Jahres». Die Fachjury reduziert die Auswahl in einem ersten Schritt auf zehn Fahrzeuge und ermittelt anschliessend am grossen Testtag bei TCS Training & Freizeit Betzholz in Hinwil ZH im direkten Vergleich ihren Favoriten des Modelljahrgangs – das «Schweizer Auto des Jahres 2022».