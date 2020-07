Die Qualität der Produkte inspiriert auch Top-Chefs. GaultMillau vergibt zwischen Vouvry und Obergesteln insgesamt 1025 Punkte an 72 Restaurants. Es liegt in der Walliser DNA, dass von höchster Qualität ist, was auf den Tisch kommt (www.wallis.ch/kulinarik). Deshalb lohnt es sich auch, während Wanderungen in den Alphütten am Weg einzukehren oder in einem der Restaurants, die das Label «Walliser Köstlichkeiten» tragen.