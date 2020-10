Dorothea Strauss, Sie sagen, das «Mobiliar Experiment“ sei ein Geschenk an die Schweiz. Was heisst das?

Strauss: Unser Unternehmen hat eine lange genossenschaftliche Tradition und uns für die Schweiz zu engagieren ist ein wichtiges Anliegen. Für Klimaforschung am Oeschger Institut an der Uni Bern setzen wir uns bereits seit 2008 ein. Am Mobiliar Forum Thun, wo wir seit sechs Jahren eine kostenlose Innovationswerkstatt für KMU und NGOs betreiben, haben wir auch das Mobiliar Experiment durchgeführt. Ziel war es, in einem mehrtägigen Workshop mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten neue Ideen für eine nachhaltige Schweiz zu entwickeln. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse stellen wir allen zur Verfügung. Gratis.