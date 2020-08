Wie der Apfel vom Baum in die Flasche kommt

«Ramseier bietet seit über 100 Jahren Natur­produkte aus Schweizer Rohstoffen an. Ich freue mich sehr, dass wir unser Wissen teilen können», sagt Christoph Richli, CEO der Ramseier Suisse AG. Er ist stolz auf die Erlebniswelt, einen modernen Holzbau am Hauptsitz in Oberkirch/Sursee LU.