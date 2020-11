«Wir können nicht nochmal 200 Jahre auf Gleichberechtigung warten»

Es ist sehr simpel. Wir sammeln Geld und investieren es in Projekte, welche Frauen in armen Ländern unterstützen. In vielen Teilen der Welt hat Corona eine wirtschaftliche Katastrophe ausgelöst, wie wir sie uns in Europa nicht mal vorstellen können. Um wirklich zu helfen, müssen wir Strukturen ändern und schlussendlich die Frauen dabei unterstützen, sich selbst zu helfen.(Informationen: hearts100.org)