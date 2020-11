Die Digitaltage expandieren und begeistern die Menschen

Vor drei Jahren entstand in der Schweiz eine Initiative zur Förderung des öffentlichen Dialogs rund um Digitalisierung in Form eines landesweiten Aktionstages: Die Schweizer Digitaltage. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger in die Diskussion rund um Digitalisierung einzubinden, digitale Kompetenzen zu stärken, fundierte Meinungsbildung zu ermöglichen – und das Bewusstsein für digitale Veränderungsprozesse bei den Bürgerinnen und Bürgern zu schärfen.