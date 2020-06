Frau Isenschmid, wie viele Kinder in der Schweiz sind von Übergewicht betroffen?

Jedes sechste Kind in der Schweiz ist von Übergewicht betroffen, jedes zwölfte ist fettleibig. Damit stehen wir leicht besser da als das umliegende Ausland. Jedoch sind die Zahlen in der Tendenz wieder eher steigend, vor allem in den städtischen Zentren und bei Kindern im Oberstufenalter. Das zeigt: Es handelt sich um ein chronisches Problem, ab dem wir dranbleiben müssen. Früher war Übergewicht vor allem in der Unterschicht und bei der ländlichen Bevölkerung stärker vertreten. Heute sind alle Bevölkerungsanteile betroffen. Häufiger betroffen sind jedoch bildungsferne Familien mit Migrationshintergrund.