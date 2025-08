Alexandra Maurer zeigt ihre zweite Tochter 

«Danke an alle, die in den letzten Wochen an mich gedacht haben. Es war hart». beginnt Alexandra Maurer (43) ihren Instagram-Post. Am 12. Juni erblickte die zweite Tochter der Schweizer Moderatorin und ihres britischen Mannes Greg Sadlier (45) das Licht der Welt. «Was einer der glücklichsten Tage meines Lebens hätte werden sollen, wurde zur bis jetzt grössten Herausforderung meines Lebens», schreibt Maurer weiter.