Hier geht es nicht nur darum, keine persönlichen Informationen wie Name, Alter oder Aufenthaltsort des abgelichteten Kindes zu teilen, sondern auch darum, wie viel vom Kind selbst auf dem Foto identifizierbar ist. «Wenn sich Kinder in Bewegung befinden und ihr Gesicht nur teilweise oder gar nicht gezeigt wird, ist dies sicher weniger problematisch, als wenn Kinder frontal in die Kamera blicken. Dies gilt jedoch nur aus heutiger Sicht. Wer weiss, welche Identifikationsmittel uns in Zukunft zur Verfügung stehen – wenn all diese Bilder immer noch im Netz auffindbar sein werden.»